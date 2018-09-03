В Ливерпуле начался пожар здания Littlewoods Pools, что является одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщает BBC.

В пожарной службе города сообщают, что на месте происшествия работает девять экипажей пожарных, которые пытаются потушить огонь, что охватил почти половину здания.

После получения сигнала пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и сразу обнаружили огонь в районе крыши здания. Воспользовавшись дыхательными аппаратами спасатели вошли внутрь, чтобы справиться с огнем, который охватил площадь в 200 метров.

A fire has broken out at the iconic former Littlewoods building in Liverpool this evening. #photography pic.twitter.com/dEIEw9VfgP — Chris Middleton (@chrismid259) 2 сентября 2018 г.

На данный момент нет сообщений о пострадавших.

Не так давно здание было продано с планами реконструкции для создания в нем центра кино и телевизионной студии, которое было подписано с компанией Capital & Centric за 50 млн фунтов стерлингов.

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