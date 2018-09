В Ливерпуле начался пожар здания Littlewoods Pools, что является одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщает BBC.

В пожарной службе города сообщают, что на месте происшествия работает девять экипажей пожарных, которые пытаются потушить огонь, что охватил почти половину здания.

После получения сигнала пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и сразу обнаружили огонь в районе крыши здания. Воспользовавшись дыхательными аппаратами спасатели вошли внутрь, чтобы справиться с огнем, который охватил площадь в 200 метров.

A fire has broken out at the iconic former Littlewoods building in Liverpool this evening. #photography pic.twitter.com/dEIEw9VfgP