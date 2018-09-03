В Рио-де-Жанейро произошел пожар в Национальном музее Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны. Об этом сообщает издание Globo.

По данным телеканала, пожар начался уже после закрытия музея - в воскресенье, 2 августа, около 19:30 (01:30 ночи, 3 сентября по Киеву). По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что четверо охранников, остававшихся на службе, смогли вовремя покинуть здание

Площадь музея составляет более 20 тыс. кв. метров. Его коллекция насчитывает до 20 млн экспонатов: археологические артефакты, египетские и южноамериканские мумии и древности, предметы быта и минералы. По предварительной информации, все это утеряно в результате пожара.

Напомним, что в Ливерпуле сгорела одна из главных достопримечательностей города.