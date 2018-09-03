Курс валют на 3 сентября: чего ждать в начале недели [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 3 сентября 2018 года укрепил курс гривны на три копейки - до 28,24 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс гривны по отношению к евро повысился на 15 копеек - до 32,90 гривен за евро.
В частности, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2824,6117 гривны (-3,3320);
– 100 евро – 3290,9551 гривны (-15,4767).
Напомним, что курс криптовалют стремительно растет.
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