Национальный банк Украины на 3 сентября 2018 года укрепил курс гривны на три копейки - до 28,24 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время курс гривны по отношению к евро повысился на 15 копеек - до 32,90 гривен за евро.



В частности, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2824,6117 гривны (-3,3320);



– 100 евро – 3290,9551 гривны (-15,4767).

Напомним, что курс криптовалют стремительно растет.

