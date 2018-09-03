США запропонували об'єднати Палестину та Йорданію [ Редактировать ]
Вашингтон запропонував об'єднати Палестину та Йорданію. Про це представники Білого дому заявили на переговорах з урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту - повідомили ЗМІ Ізраїлю з посиланням на лідера Палестини.
Американська сторона запропонувала відмовитися від ідеї створення незалежної арабської держави. Натомість - створити конфедерацію із Йорданії та Палестини зі столицею в Аммані.
Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що готовий погодитися на такий варіант, тільки якщо до конфедерації долучиться Ізраїль. А от у Йорданії об'єднання обговорювати відмовилися.
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