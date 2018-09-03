У Франції відвідувачі ярмарку з'їли п'ять тонн мідій [ Редактировать ]
На блошиному ярмарку у французькому Лілі відвідувачі з'їли п'ять тонн мідій. Панцирі молюсків висипають на площі в центрі міста і обіцяють виготовити з них плитку.
За словами організаторів, цей стихійний базар - найбільший у світі. Його площа - близько півтисячі гектарів. Тут місцеві жителі продають усе - від одягу до харчів. Влаштовують ярмарок щорік - із 12 століття. 2016-го його скасували - через теракт у Ніцці.
Цьогоріч блошиний ринок відновили. Скупитися на нього прийшли близько двох мільйонів людей.
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