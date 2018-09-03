У британському Ліверпулі горить одна з найвизначніших пам'яток міста - історична будівля Littlewoods Pools.

Вогонь охопив майже половину 5-поверхової споруди. На місці працюють 9 екіпажів пожежників. Інформації про постраждалих немає. Причину займання та завдані збитки - встановлюють.

Будівлю звели 1938-го року. Із 2003 - вона стоїть порожня. Але нещодавно споруду продали - у ній мали створити центр кіно і телевізійну студію.