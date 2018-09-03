У Ліверпулі зайнялася пам'ятка архітектури [ Редактировать ]
У британському Ліверпулі горить одна з найвизначніших пам'яток міста - історична будівля Littlewoods Pools.
Вогонь охопив майже половину 5-поверхової споруди. На місці працюють 9 екіпажів пожежників. Інформації про постраждалих немає. Причину займання та завдані збитки - встановлюють.
Будівлю звели 1938-го року. Із 2003 - вона стоїть порожня. Але нещодавно споруду продали - у ній мали створити центр кіно і телевізійну студію.
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