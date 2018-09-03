ДТП у Туреччині: є загиблі та поранені [ Редактировать ]
Щонайменше восьмеро людей загинули через автомобільну аварію в Туреччині. Ще вісімнадцять - травмовані. На дорозі у провінції Газіантеп не розминулися мікроавтобус і пікап, що віз працівників на арахісову плантацію.
Від удару машини перекинулися. Обидва водії - загинули.
Причини ДТП - з'ясовують.
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