Щонайменше восьмеро людей загинули через автомобільну аварію в Туреччині. Ще вісімнадцять - травмовані. На дорозі у провінції Газіантеп не розминулися мікроавтобус і пікап, що віз працівників на арахісову плантацію.

Від удару машини перекинулися. Обидва водії - загинули.

Причини ДТП - з'ясовують.