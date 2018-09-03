В Афганістані розбився вертоліт з українцями [ Редактировать ]
В Афганістані розбився вертоліт з українцями на борту. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови.
За попередніми даними - гелікоптер МІ-8 упав із 15-метрової висоти одразу після злету й загорівся. На борту перебували три члени екіпажу - громадяни України. Двоє з них - загинули. З 11 пасажирів - громадян Афганістану - вижив лише один. Причина авіакатастрофи - технічна несправність.
Деталі наразі з'ясовують.
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