П'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил поранені внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це дані штабу на 18 годину.

Бойовики нехтували умови "шкільного" перемир'я та відкривали прицільний вогонь по оборонцях Кам'янки та Південного на Донеччині. Загалом, ситуація на сході країни залишається контрольованою - запевняють у штабі.