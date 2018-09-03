Наша знімальна група побувала на місці найзапеклішого цьогоріч бою в районі селища Кримське. Напередодні там нагороджували героїв.

Буквально хвилини на посадку, завантаження - і знову в небо. Це один з транспортно-ударних вертольотів операції об'єднаних сил. Такі машини постійно літають в зоні бойових дій, де дуже висока щільність різних систем ППО - від портативних до цілих самохідних комплексів.

На випадок атаки із землі - по борту - автоматники. Для екстреного приземлення - група прикриття всередині. До лінії фронту звідси зовсім близько.

При наближенні до точки висадки гвинтокрил починає маневрувати між пагорбів. Недосвідченому пасажиру стає страшно.

"Абсолютно безпечно. Льотчика навмисно літають на такій висоті, Щоб не допустити влучання засобів протиповітряного нападу. Абсолютно безпечно. Я тут - значить безпека є".

На борту командувач Операцією об'єднаних сил. Вертоліт сідає в районі села Кримського - це передова в Луганській області - тут відбувся наймасштабніший бій в нинішньому році. Двадцять третього серпня - бойовики під прикриттям танків, гаубиць і мінометів спробували вибити армійців з їхніх позицій.

Далі у броні - на самий "нуль". Це під окупованим селищем Жолобок. Навколо суцільні воронки.

"В тактичному плані ми їх переграли, тому що з самого початку весни висунулися трошки вперед, підігнали їх в жолобок", - говорить Олександр Яковенко, військовослужбовець Збройних сил України.

Нічого у бойовиків не вийшло. Захисників нагородили медалями та цінними подарунками.

"Слава Україні! Героям слава!"

Після цієї поразки і ліквідації свого псевдо-лідера Захарченка - російські найманці активно розповсюджують інформацію про початок ескалації бойових дій із 14 вересня.

"Повного виконання ворогом "шкільного" перемир'я - не спостерігається. Що до розповсюдження ворогом інформації стосовно наступу сил ООС - це все на їх совісті", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

Підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну боєготовність.