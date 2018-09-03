Київський веломарафон об'єднав прихильників здорового способу життя [ Редактировать ]
Понад 100 кілометрів на велосипедах. У столиці професійні спортсмени та аматори змагались у традиційному київському марафоні. Нині велоперегони провели вже вп'яте. Що нового було цього року - знає Іванна Ілліна.
Майже 2 тисячі учасників у одному змаганні. Цьогоріч веломарафон "Київська сотка" став рекордним. За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів. Наймолодшим учасникам цьогорічної велогонки - 18, а от найстаршим більше 50 років. Один із них - Віктор. Чоловіку 57, втім слабким себе не вважає.
"У цьому році пройшов повний залізний Айронмен. Так що для мене - це підтвердження своєї сили і впевненості і я хочу цю сотку так само пройти успішно, як і попередні", - говорить Віктор, учасник вело марафону.
А от Стефан для участі у марафоні повернувся із Франції. В Україні чоловік живе вже рік. Втім, тут свої сили випробовує вперше.
"Коли я дізнався про веломарафон - не міг його пропустити. Спортом захоплений з дитинства. Перші мої спортивні змагання були у 10 років. Зараз мені 52 і я не планую відступати. Проїхати 100 кілометрів для мене - не складно. Проблема лише у тому, що на вулиці надто спекотно", - розповідає Стефан, учасник веломарафону.
Учасників змагань ділять за гендерною ознакою, віком та типом веломашини. Михайло потрапив до категорії ретро-велосипедів. Адже його двоколісний не такий , як у інших.
"В нього 36 колеса. Поки що це єдиний велосипед саме в такій комплектації. Та ж сама прогресія , як поряд з 26 дюймовими колесами та 29-ми. Більше накат, більша інерція і всякі нерівності менше відчуваються", - говорить Михайло, учасник веломарафону.
Від чотирьох попередніх цьогорічний марафон відрізняється не лише кількістю учасників, а й зміною маршруту. Раніше він пролягав по Київській області, а тепер, здебільшого, містом.
"Оскільки майстерність наших учасників постійно зростає - ми зробили більш викличний маршрут, щоби додати якоїсь родзинки і тепер він містить багато стрімких підйомів та спусків", - наголосив Сергій Харчук, засновник та організатор "Київської сотки".
Веломарафон проводять щороку на початку вересня. Ідея таких змагань, кажуть організатори, - популяризація здорового способу життя. Тож кожен охочий зможе долучитись до них вже наступної осені.
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