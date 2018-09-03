Найкращі пекарі та сировари цими вихідними з'їхалися до Івано-Франківська. Там відбувся "Фестиваль хліба і сиру". Його проводять щороку. Чим дивували цього разу - розкажуть наші кореспонденти.

Запашний хліб, ватрушки, пряники та круасани. У центрі Івано-Франківська - у розпалі фестиваль "Хліба і сиру". Свою випічку представили кращі місцеві пекарі. Приїхали на свято і гості з сусідніх областей.

"Презентуємо наш хлібчик "литовський", "бородинський традиційний", наш маківничок, де маку більше ніж тіста. З Рівного приїхали до вас, вже другий раз приїжджаємо до вас", - говорить Світлана Сорока, представник виробника хлібобулочних виробів.

Тут можна не лише скуштувати запашні смаколики, а й побачити, як їх роблять.

"Ми дуже раді що ми тут, хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо особливо наш внучок дуже любить - чорний хлібчик і українську булочку".

Не нудьгують і наймолодші любителі солодкого - для них пекарі влаштували майстер-клас.

"Я роблю пряник, має в кінці вийти ось таке сердечко із такими закарлюками", - говорить Ілля, гість фестивалю.

Фестиваль хліба в Івано-Франківську влаштовують уже восьмий рік поспіль. Правда, цього разу організатори запросили до участі не тільки хлібопекарів, а й кращих сироварів.

Сир, є багато сироварів, ексклюзивний, який ви не купите в магазині. Сьогодні тільки у нас на нашому святі", - запевняє Нестор Кукурудз, співорганізатор фестивалю.

Серед сироварів - лише виробники крафтової продукції.

"Я шукаю добре молоко дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, тоді - знайомі, потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів", - розповідає Мирослава Волощук, власниця сироварні.

Чимало їх і у цій майстерні зі Стрия.

"Корови і кози у нас привезені із закордону. Це альпійські породи. Молоко відрізняється від нашого. Тому і сир смак сиру особливий", - запевняє Тарас Марушій, торговий представник компанії.

Гості фестивалю запевняють - в магазинах такого сиру не зустрічали.

"Один сир м'якший, дуже ніжний, а цей сир - старший, виражені ший, до вина буде дуже класний", - говорить Ірина Роговська, гість фестивалю.

Крім дегустації випічки і ексклюзивних сирів, гостей фестивалю також розважали прикарпатські музичні колективи.