Ферма у мегаполісі. У Бангкоку чоловік уже чотири роки вирощує рис і дині серед багатоповерхівок і автотрас. За землю йому пропонують мільйони доларів, але він її не продає. Чому відмовляється від грошей - про це далі.

Цей 60-річний чоловік вирощує урожай посеред жвавих вулиць таїландської столиці. Ферма Сомпота Тубчароєна - за 30 кілометрів від центру Бангкока. Територія - 8 гектарів. Щороку на цей шмат землі знаходяться покупці. Зараз вони пропонують йому близько мільйона доларів - лише за шосту частину гектара. Продавши землю, Сомпот міг би більше не працювати. Однак чоловік каже, вирощувати врожай - робота його мрії.

"Рік за роком люди пропонують мені продати землю за усе більшою ціною. Торік це було 20 мільйонів таїландських бат, цьогоріч - 30 мільйонів за 16 сотих гектара. Але мені не треба так багато грошей", - запевняє Сомпот Тубчароєн, фермер.

Сомпот Тубчароєн - колишній науковець. Чотири роки тому, щоб заснувати ферму, йому доводилося торгувати взуттям і капелюхами. На своє угіддя він витратив понад півмільйона доларів. Вирощену продукцію чоловік не експортує, продає лише власникам сусідніх ресторанів або тим, хто приходить до нього особисто. Але Сомпоту гроші не потрібні.

"Якщо людям потрібні гроші, - вони шукають шляхи, щоб покращити свій матеріальний стан. Але у моєму випадку справа не в грошах. Моє багатство - це моя земля", - переконаний Сомпот Тубчароєн, фермер.

За минулий рік ціни на нерухомість в Бангкоку піднялися на третину. Місто масово забудовують.

"Наразі цей чоловік не має потреби продавати нерухомість, бо має достатньо грошей на життя. Нині немає податку на нерухомість, тому йому нескладно вести господарство. Якщо ж цей податок з'явиться, він може бути вимушений продати свою землю", - стверджує Сопон Порнчокчай, голова агентства з нерухомості.

Бангкок займає останнє місце за кількістю зелених насаджень в усій Азії. Це ще одна причина, за якої Сомпот не хоче продавати свою ферму.