Вісьмох українських військових поранено на сході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил уточнили - у чотирьох бійців легкі ушкодження. Усіх армійців евакуювали з бойових позицій та доправили до мед-закладів.

Загалом, окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого били на півдні Донеччини. Чотири рази ворог відкривав вогонь уже сьогодні.