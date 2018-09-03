На Донбасі від куль бойовиків постраждали українські військові [ Редактировать ]
Вісьмох українських військових поранено на сході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил уточнили - у чотирьох бійців легкі ушкодження. Усіх армійців евакуювали з бойових позицій та доправили до мед-закладів.
Загалом, окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого били на півдні Донеччини. Чотири рази ворог відкривав вогонь уже сьогодні.
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