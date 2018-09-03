"Ферма смерті" для домашніх тварин. У передмісті Кам'янця-Подільського власник табуна коней морив їх голодом. За словами місцевих жителів, тільки цьогоріч померло п'ятеро скакунів. Про жорстоке поводження з тваринами волонтери повідомили поліцію. Подробиці - в сюжеті.

Замість стаєнь - халупи, ні їжі, ні води.

"Подивіться, який він худий. І тут рана якась, Бог зна від чого. Походу, що з хробаками".

17-річна Карина прийшла на ферму вчитися верхової їзди. Побачене її шокувало. Відразу забила на сполох, розмістивши фотографії тварин у соцмережах.

"Коли сонячно, то смороду… п'ють від дощу, з калабані, а так він дуже рідко їх сам поїть. Зараз сморід, нічого не їдять крім трави, якщо на траві стоять", - говорить Карина Буран, волонтерка.

Коли волонтери приїхали на ферму, то побачили кількох голодних коней на прив'язі. Решту - господар сховав у лісосмузі біля залізниці. Стан тварин - був моторошний.

"Це все шкіра і кістки".

"В них вже під мордою почав з'являтися грибок".

Сам же фермер стверджує - усе це брехня.

Микола Рачковський, фермер.

"Тут нормальні умови. Ми просто закупляємо сіно, закупляємо овес. - А що ж вони такі худі? - Це бігові коні. - Коні мої ситі і нормальні".

Але ось чому на фермі померло лоша - господар чомусь не знає.

"Труп має бути утилізований згідно чинного законодавства. - А чим собаку годувати?Ппес має що поїсти? Чи його викинути на смітник, а пес хай здихає з голоду?"

У ветслужбі кажуть - покарати фермера можуть. Але штраф мізерний.

"136 гривень штраф, згідно Кодексу про адміністративне порушення. Складаємо акт, складаємо протокол і припис на усунення. Якщо він не усуне через певний період, ми знову накладемо штраф", - говорить Василь Павликовський, заступник керівника Кам'янець-Подільського міськрайонного відділу Держспоживслужби.

Волонтери ж вимагають притягнути власника коней до кримінальної відповідальності.

"Я бачу ситуацію, щоб була порушена кримінальна справа за жорстоке поводження з тваринами. Ці тварини були вилучені в нього або продані за допомогою держави людям, які будуть про них турбуватись", - говорить Мирослава Потапчук, волонтерка.

У поліції перевіряють дії власника скакунів. Поки що за порушення йому загрожує адмінвідповідальність.

"Правоохоронці в ході огляду місця події встановила, що дійсно - значна частина з тих коней знаходяться не можна сказати в жахливому, але в критичному стані. Якщо буде зібрана відповідна доказова, то буде вирішуватись питання про притягнення винних осіб до адмінвідповідальності", - повідомив Олег Горбанюк, інспектор сектору превенції Кам'янець-Подільського райвідділу поліції.

Якщо вину власника коней доведуть, він заплатить штраф до 5 тисяч гривень.