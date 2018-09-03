"Синий кит" в Украине: нацгвардеец спас девушку на ДнепроГЭС (фото) [ Редактировать ]
В Запорожье 16-летняя девушка по требованию "куратора" виртуальной смертельной игры "Синий кит" решила спрыгнуть с плотины Днепрогэса.
Беду удалось предотвратить бойцу 9-го полка Нацгвардии, сообщает пресс-служба воинской части в Facebook.
"31 августа, около 06.00 военнослужащий 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, старший солдат Леонид Стукало спас девушку, которая собиралась прыгнуть с плотины", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел на плотине Днепровской ГЭС. Проезжая на своей машине Леонид заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах. Военнослужащий немедленно среагировал и остановил автомобиль за 100 метров от девушки чтобы не напугать ее, осторожно подойдя к ней, Леонид убедил девушку не укорачивать себе жизнь и помог ей перелезть через перила на проезжую часть. Девушка плакала и не могла объяснить свой поступок.
"Военнослужащий отвез молодую девушку в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области, где выяснилось что она исчезла из дома 2 дня назад и выполняла задачи по игре "Синий кит", где последним заданием был прыжок с плотины", - рассказали в пресс-службе.
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