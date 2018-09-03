В Запорожье 16-летняя девушка по требованию "куратора" виртуальной смертельной игры "Синий кит" решила спрыгнуть с плотины Днепрогэса.

Беду удалось предотвратить бойцу 9-го полка Нацгвардии, сообщает пресс-служба воинской части в Facebook.

"31 августа, около 06.00 военнослужащий 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, старший солдат Леонид Стукало спас девушку, которая собиралась прыгнуть с плотины", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на плотине Днепровской ГЭС. Проезжая на своей машине Леонид заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах. Военнослужащий немедленно среагировал и остановил автомобиль за 100 метров от девушки чтобы не напугать ее, осторожно подойдя к ней, Леонид убедил девушку не укорачивать себе жизнь и помог ей перелезть через перила на проезжую часть. Девушка плакала и не могла объяснить свой поступок.

"Военнослужащий отвез молодую девушку в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области, где выяснилось что она исчезла из дома 2 дня назад и выполняла задачи по игре "Синий кит", где последним заданием был прыжок с плотины", - рассказали в пресс-службе.

До этого в Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя девочка, в чем обвиняют суицидальную игру МОМО.