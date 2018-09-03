На пляже Бердичева всплыло тело женщины с удавкой [ Редактировать ]
2 сентября на центральный городского пляж Бердичева Житомирской области выбросило труп женщины.
Тело обнаружили случайные отдыхающие. Явных следов насилия на теле не обнаружено, но со слов очевидцев к женщине была привязана сумка, заполненная камнями, сообщает местное издание berdichev.biz.
На месте отработала оперативная группа, ведется следствие.
До этого в Бердичеве повесился известный футбольный тренер.
по теме
На курорте под Бердянском туристу выбили глаз
На популярном курорте в Приморске под Бердянском избили и покалечили отдыхающего
Убийство девушки под Житомиром: полиция раскрыла жуткие подробности (фото)
Подробности жуткого убийства пропавшей накануне жительницы Житомирской области рассказали в полиции
В Житомирской области горела свалка
С 1 сентября спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке в Брусиловском районе Житомирской области на площади 600 квадратных метров
Под Николаевом уголовник забил до смерти девушку на первом свидании
В пригороде Николаева 29-летний освободившийся из мест лишения свободы мужчина пригласил на свидание девушку, которую до смерти избил на безлюдной дороге
Ножом в сердце: в Киеве в переходе убили прохожего (видео)
В подземном переходе в Голосеевском районе Киева мужчину ударили ножом в сердце