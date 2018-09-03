2 сентября на центральный городского пляж Бердичева Житомирской области выбросило труп женщины.

Тело обнаружили случайные отдыхающие. Явных следов насилия на теле не обнаружено, но со слов очевидцев к женщине была привязана сумка, заполненная камнями, сообщает местное издание berdichev.biz.

На месте отработала оперативная группа, ведется следствие.

До этого в Бердичеве повесился известный футбольный тренер.