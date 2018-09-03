Украина получила право на Томос - Порошенко [ Редактировать ]
Вселенский патриархат предоставил Украине право на создание поместной соборной православной церкви.
"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 сентября 2018 г.
До этого Петр Порошенко заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.
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