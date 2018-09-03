Вселенский патриархат предоставил Украине право на создание поместной соборной православной церкви.

"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 сентября 2018 г.

До этого Петр Порошенко заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.