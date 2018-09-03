У Киргизії розпочалися Всесвітні ігри кочівників [ Редактировать ]
У киргизькому місті Чолпон-Ата стартували Всесвітні ігри кочівників. Три тисячі спортсменів із 80 країн світу змагатимуться в етнічних видах спорту. Зокрема, у кінних перегонах, стрільбі з лука, полюванні та різних видах боротьби.
В Іграх кочівників візьмуть участь і спортсмени з України. Вони поміряються силами у таких видах спорту, як самбо, армрестлінг і стрільба з традиційного лука.
На змаганнях розіграють майже 600 медалей. Призовий фонд близько 400 тисяч доларів.
Всесвітні ігри кочівників - це своєрідний аналог Олімпіади. Їх проводять у Киргизії уже втретє.
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