П'ять кілометрів різнобарвного щастя. Напередодні у Києві влаштували кольоровий забіг у найкращих традиціях свята Холі - під час спортивних змагань обсипали одне одного яскравою сухою фарбою. Бігли не на швидкість, а заради задоволення. Катерина Сривкова усе бачила.

Щасливі обличчя та кольорові хмари в повітрі. Такий незвичайний забіг проводять вже другий рік поспіль. Цьогоріч захід став ще популярнішим.

"В прошлом году было чуть больше, чем 100 человек. В этом году уже более 300 человек. Оно и спортивное, и не спортивное мероприятие. Больше фана, больше драйва, чуть-чуть больше скорости и в то же время наш лозунг - это "змагання на яскравість". Мы бежим и встречаем осень в ярких красках", - розповідає Леонард Григор'єв, організатор забігу HOLI RUN.

Ось таку фарбу для свята замовляють просто з Індії. Вона виготовлена з кукурудзяного борошна та харчового барвника. Тож для здоров'я фарба безпечна та не викликає алергії.

Жбурляти одне в одного фарбою починають вже під час розминки. Дистанція для дорослих - 5 кілометрів. Швидкість тут не важлива, адже головне - це отримати задоволення. Із цим учасники - згодні. Кажуть: прийшли не за перемогою.

"Нам подобається це свято, дуже класна ідея. Це дуже класно - почати розкидатися фарбою. Таке рідко зустрінеш у повсякденному житті", - захоплюються Ігор та Ангеліна, гості свята.

"Для яскравості життя в наші сірі будні. Це альтернатива для сірих буднів. Тим більше позитивна, весела - нічого поганого", - говорить В'ячеслав, учасник забігу HOLI RUN.

"Три, два, один, старт!"

Для дітей зробили окрему дистанцію - 500 метрів. Тут переможених немає: медалі отримали усі маленькі учасники.

"Чувствую какую-то радость. Ну прикольно. Очень интересно было пробежать. Круто!", - запевняє Ілля, учасник забігу HOLI RUN.

А от відіпрати таку красу - завдання не з простих. Тож на подібні свята радять вдягати одяг, із яким буде не шкода розлучитися.

"Попередній раз не відіпралося, але лишився "арт". Здається, синій найтяжче відіпрати, а так все добре".

"Швы не отстирываются. А так все отлично!"

Такі заходи планують проводити й надалі - кілька разів щороку.