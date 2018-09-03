У Києві влаштували "кольоровий" забіг з фарбами [ Редактировать ]
П'ять кілометрів різнобарвного щастя. Напередодні у Києві влаштували кольоровий забіг у найкращих традиціях свята Холі - під час спортивних змагань обсипали одне одного яскравою сухою фарбою. Бігли не на швидкість, а заради задоволення. Катерина Сривкова усе бачила.
Щасливі обличчя та кольорові хмари в повітрі. Такий незвичайний забіг проводять вже другий рік поспіль. Цьогоріч захід став ще популярнішим.
"В прошлом году было чуть больше, чем 100 человек. В этом году уже более 300 человек. Оно и спортивное, и не спортивное мероприятие. Больше фана, больше драйва, чуть-чуть больше скорости и в то же время наш лозунг - это "змагання на яскравість". Мы бежим и встречаем осень в ярких красках", - розповідає Леонард Григор'єв, організатор забігу HOLI RUN.
Ось таку фарбу для свята замовляють просто з Індії. Вона виготовлена з кукурудзяного борошна та харчового барвника. Тож для здоров'я фарба безпечна та не викликає алергії.
Жбурляти одне в одного фарбою починають вже під час розминки. Дистанція для дорослих - 5 кілометрів. Швидкість тут не важлива, адже головне - це отримати задоволення. Із цим учасники - згодні. Кажуть: прийшли не за перемогою.
"Нам подобається це свято, дуже класна ідея. Це дуже класно - почати розкидатися фарбою. Таке рідко зустрінеш у повсякденному житті", - захоплюються Ігор та Ангеліна, гості свята.
"Для яскравості життя в наші сірі будні. Це альтернатива для сірих буднів. Тим більше позитивна, весела - нічого поганого", - говорить В'ячеслав, учасник забігу HOLI RUN.
"Три, два, один, старт!"
Для дітей зробили окрему дистанцію - 500 метрів. Тут переможених немає: медалі отримали усі маленькі учасники.
"Чувствую какую-то радость. Ну прикольно. Очень интересно было пробежать. Круто!", - запевняє Ілля, учасник забігу HOLI RUN.
А от відіпрати таку красу - завдання не з простих. Тож на подібні свята радять вдягати одяг, із яким буде не шкода розлучитися.
"Попередній раз не відіпралося, але лишився "арт". Здається, синій найтяжче відіпрати, а так все добре".
"Швы не отстирываются. А так все отлично!"
Такі заходи планують проводити й надалі - кілька разів щороку.
по теме
У Києво-Печерській Лаврі відродили традиції сестер милосердя
Сестринство існувало ще з давніх-давен, та згодом занепало. У 19-му столітті почало відроджуватися на заході. Два роки тому сестри милосердя зголосилися нести свою місію в Одесі, а тепер - вже й у столиці
Глава Харьковской облгосадминистрации совместно с харьковчанами пробежала марафон в честь Дня города
Те, кто смог одолеть полную марафонскую дистанцию, уже победили - вне зависимости от результата. Пробежать 42 километра смогли самые выносливые
В Киеве намерены закрыть три станции метро
18 августа столичное метро может внести изменения в свою работу
У Івано-Франківську змагалися в майстерності пекарі та сировари
У центрі Івано-Франківська у розпалі фестиваль "Хліба і сиру" - найкращі місцеві пекарі представили свою випічку
Київський веломарафон об'єднав прихильників здорового способу життя
За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів