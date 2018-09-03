Самые злые знаки зодиака [ Редактировать ]
Иногда человек не может сдержать в себе эмоции, будь-то радость или агрессия. Астрологи считают, что во многом это зависит от знака зодиака, под которым вы родились. О самых злых знаках зодиака пишет Zen.
1. Овен
Огненным Овнам свойственны чрезмерная агрессивность и импульсивность. Им не просто сдерживать свои эмоции, особенно, если они негативные. Овна достаточно легко разозлить и если вам всё таки это удалось, то держитесь от него как можно дальше. Овны свирепы и сметают всё вокруг, когда раздражены. Они упрямы и вспыльчивы, с ними бывает очень трудно договориться.
2. Скорпион
Агрессивных и воинствующих по своей натуре Скорпионов не просто вывести из себя, они достаточно терпеливы. Но, если вам удалось их разозлить, то их гнев моментально обрушиться и будет долго вас преследовать. Они достаточно злопамятны и мстительны. Скорпионы могут долго держать в себе чувства и эмоции, но если они выйдут на свободы - окружающим мало не покажется.
3. Водолей
Свободолюбивые Водолеи склонны к конфликтам и проявлениям агрессии. Они оберегают свою личное пространство от недоброжелателей и если почувствуют, что их ущемляют, то дадут волю гневу и агрессии. Водолеи обладают достаточно взрывным характером. Они не будут долго копить в себе обиды и злость, а моментально обрушат их на обидчика.
Ранее мы писали об энергетических вампирах по знакам зодиака.
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