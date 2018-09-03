В городе Бирмингем в американском штате Алабама вечером 2 сентября произошла стрельба на вечеринке.

Шесть подростков были ранены, один из них получил тяжелые ранения, сообщает Fox News.

Седьмой подросток получил травму колена из-за паники, возникшей после стрельбы.

Стрельба произошла возле музыкального клуба WorkPlay, в котором была вечеринка.

В то же время в американском штате Огайо в результате расстреляли людей в ночном клубе.