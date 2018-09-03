В Киеве такси протаранило маршрутку (видео) [ Редактировать ]
Утром 3 сентября в Киеве на Виноградаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси Uber и маршрутного микроавтобуса "Богдан".
Оба автомобиля ехали в сторону проспекта Правды. В такси находилась пассажир-девушка, сообщает "Информатор".
Как рассказал водитель Uber, маршрутка начала притормаживать, но он не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно.
В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. В маршрутке пассажиров не было. На место выезжала "скорая" и патрульные.
З а день до этого в Киеве мотоцикл на огромной скорости "влетел" в троллейбус.
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