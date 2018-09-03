3 сентября 2000 года, ровно 18 лет назад, в Киеве была создана популярная музыкальная группа - "ВИА Гра". Коллектив считается одним из самых успешных музыкальных проектов 2000-х годов. Едва ли не каждый украинец знает наизусть хиты, которые исполняет трио.

Несмотря на то, что состав группы неоднократно менялся, песни трех девушек: брюнетки, блондинки и рыженькой, не теряют популярность и сейчас.

Давайте вспомним песни, который стали легендарными и принесли группе наибольшую известность:

"Попытка №5"

"Л.М.Л."

"Океан и три реки"

"Стоп! Стоп" Стоп!"

"Не оставляй меня любимый"

"Я не боюсь"

"Бриллианты"

"Обмани, но останься"

"Цветок и нож"

"Перемирие"

"Притяжения больше нет"

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