"ВИА Гре" 18 лет: главные хиты группы (видео) [ Редактировать ]
3 сентября 2000 года, ровно 18 лет назад, в Киеве была создана популярная музыкальная группа - "ВИА Гра". Коллектив считается одним из самых успешных музыкальных проектов 2000-х годов. Едва ли не каждый украинец знает наизусть хиты, которые исполняет трио.
Несмотря на то, что состав группы неоднократно менялся, песни трех девушек: брюнетки, блондинки и рыженькой, не теряют популярность и сейчас.
Давайте вспомним песни, который стали легендарными и принесли группе наибольшую известность:
"Попытка №5"
"Л.М.Л."
"Океан и три реки"
"Стоп! Стоп" Стоп!"
"Не оставляй меня любимый"
"Я не боюсь"
"Бриллианты"
"Обмани, но останься"
"Цветок и нож"
"Перемирие"
"Притяжения больше нет"
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