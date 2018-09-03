Зять похитил из морга труп тещи [ Редактировать ]
В Британии мужчина похитил из морга похоронного бюро тело своей тещи. Об этом сообщает Daily Mirror.
Он в тайне от жены перевез тело умершей женщины в другую компанию, которая занимается похоронами.
Британец объяснил свой поступок тем, что владельцы первого бюро, в котором должны были организовать погребение, перестали выходить на связь. После тщетных попыток дозвониться в бюро, мужчина обратился в полицию. Но там также не помогли найти владелицу компании.
За несколько дней до намеченной даты похорон мужчина решил действовать необычным образом. Он украл тело и средь белого дня перевез его в другую компанию. Таким образом муж пытался оградить жену от еще больших волнений.
Ранее мы писали о том, что суд женил женщину с трупом подруги.
по теме
Кричали и плакали: в России молния ударила в самолет
В России прямо во время полета молния ударила в пассажирский самолет
В Сирии прогремели взрывы: есть жертвы и много пострадавших
На сирийской авиабазе Мезе под Дамаском произошла серия взрывов
В Ривне подожгли авто депутата
В Ривне ночью неизвестные подожгли автомобиль депутата местного горсовета
На Донбассе ранен военный
В воскресенье, 2 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ранения получил один украинский военный
В Житомирской области горела свалка
С 1 сентября спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке в Брусиловском районе Житомирской области на площади 600 квадратных метров