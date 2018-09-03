Порошенко пообещал всем школьникам жизнь в Евросоюзе (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодняшние школьники точно будут жить в Европейском Союзе.
"Убежден, что сегодняшние школьники точно будут жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы совместно возвращаем Украину в Европу - наш общий дом", - сказал президент во время торжественных мероприятий по случаю начала нового учебного года в лицее "Наукова зміна" в Киеве.
По его словам, за последние четыре года в Украине поняли насколько важно иметь высокое качество образования и беспокоиться о школе.
"Я всегда говорил, что расходы на образование - это не расходы из бюджета, это инвестиция в будущее государства", - сказал Порошенко.
По его мнению, Украина все ближе подходит к четкому пониманию этой истины.
На школьной линейке президент сообщил об успехах реформ в сфере нацбезопасности, обороны, децентрализации и, в частности, образования, и добавил, что именно благодаря реформе ее качество приближается к европейскому уровню.
По словам президента, образование сейчас становится интерактивным и скоро ученики смогут обмениваться опытом и общаться с учениками в ЕС.
Тем временем в Кропивницком родители первоклассников требуют наказать чиновников за срыв учебного процесса.
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