Президент уверен, что сегодняшние школьники точно будут жить в ЕС. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодняшние школьники точно будут жить в Европейском Союзе.

"Убежден, что сегодняшние школьники точно будут жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы совместно возвращаем Украину в Европу - наш общий дом", - сказал президент во время торжественных мероприятий по случаю начала нового учебного года в лицее "Наукова зміна" в Киеве.

По его словам, за последние четыре года в Украине поняли насколько важно иметь высокое качество образования и беспокоиться о школе.

"Я всегда говорил, что расходы на образование - это не расходы из бюджета, это инвестиция в будущее государства", - сказал Порошенко.

По его мнению, Украина все ближе подходит к четкому пониманию этой истины.

На школьной линейке президент сообщил об успехах реформ в сфере нацбезопасности, обороны, децентрализации и, в частности, образования, и добавил, что именно благодаря реформе ее качество приближается к европейскому уровню.

По словам президента, образование сейчас становится интерактивным и скоро ученики смогут обмениваться опытом и общаться с учениками в ЕС.

Тем временем в Кропивницком родители первоклассников требуют наказать чиновников за срыв учебного процесса.