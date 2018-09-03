У США попрощалися з сенатором Джоном Маккейном [ Редактировать ]
У США поховали сенатора Джона Маккейна. Церемонія відбулася на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі.
Сенатор - колишній морський льотчик - був випускником цього навчального закладу. Уздовж маршруту, яким везли домовину, стояли сотні людей. За рішенням родини, прощання було приватним.
Вшанувати пам'ять Маккейна прийшли родичі, близькі друзі, а також його ровесники - випускники академії 1958 року і нинішні курсанти.
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