В ООН занепокоєні рівнем смертності серед біженців на шляху до Європи [ Редактировать ]
Щонайменше 1600 біженців загинули у 2018 році на шляху до Європи. Такі нові підрахунки ООН. За даними організації, смертність мігрантів значно зросла.
Цьогоріч у морі загинув кожен 18-й. А це - майже у 2 з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найнебезпечнішим маршрутом до Європи залишається центральний середземноморський, що йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії. Основна причина зростання смертності - зменшення кількості організацій, які займалися порятунком біженців - уважають в ООН.
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