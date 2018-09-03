Щонайменше 1600 біженців загинули у 2018 році на шляху до Європи. Такі нові підрахунки ООН. За даними організації, смертність мігрантів значно зросла.

Цьогоріч у морі загинув кожен 18-й. А це - майже у 2 з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найнебезпечнішим маршрутом до Європи залишається центральний середземноморський, що йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії. Основна причина зростання смертності - зменшення кількості організацій, які займалися порятунком біженців - уважають в ООН.