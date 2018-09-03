Rapid Trident-2018: на Львівщині розпочалися міжнародні військові навчання [ Редактировать ]
Масштабні військові міжнародні навчання "Rapid Trident-2018" сьогодні стартують на Львівщині. Ці маневри - кульмінація щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та партнерів, - ідеться у повідомленні Міністерства оборони.
Церемонія відкриття щойно завершилась у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Старичах.
В операції задіяна бронетехніка та авіація. Торік у вишколі взяли участь дві з половиною тисячі військовослужбовців із 15 країн світу.
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