В Шевченковском районе Киева учительница выпала с третьего этажа здания, пытаясь сделать селфи. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

Инцидент произошел 2 сентября.

39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, ради селфи залезла в старое заброшенное здание.

По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена ​​в городскую клиническую больницу.

У пострадавшей диагностировали подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Ранее мы писали о том, что девушка делала селфи и выпала из окна 13 этажа.