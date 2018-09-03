В Киеве пьяная учительница выпала из окна из-за селфи [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева учительница выпала с третьего этажа здания, пытаясь сделать селфи. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в медучреждении.
Инцидент произошел 2 сентября.
39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, ради селфи залезла в старое заброшенное здание.
По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.
У пострадавшей диагностировали подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.
Ранее мы писали о том, что девушка делала селфи и выпала из окна 13 этажа.
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