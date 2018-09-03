В Шотландии серийный сексуальный маньяк насиловал женщин с помощью трехметрового удава. Об этом сообщает Mirror.

38-летний насильник Джон на протяжении многих лет издевался над четырьмя женщинами. Одну из них он насиловал так часто, что для жертвы издевательства стали нормой. Насильник использовал для запугивания огромного удава.

Маньяк не единожды избивал женщину с ног до головы, иногда издевательства затягивались на час. Еще одну жертву полиция нашла в шкафу с ножом, напуганную до смерти.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Сам маньяк утверждает, что секс был по обоюдному согласию, но признает, что был слишком жесток с женщинами.

Ранее мы писали о том, что в самом центре Киева изнасиловали девушку.