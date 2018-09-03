Проект предусматривает изменения относительно стремления Украины в НАТО и ЕС. Фото: tOrange.biz

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины, - сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

Луценко пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.

Кроме того, будут внесены изменения в преамбулу Основного закона.

"Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", - сообщила представитель президента.

Она призвала народных депутатов ознакомиться с предложенными изменениями и поддержать их.

Также 3 сентября Петр Порошенко пообещал, что сегодняшние школьники будут жить в Европейском Союзе.