Футбол является одним из самых популярных видов спорта в Украине. Однако сборная страны и клубы национального чемпионата не могут похвастаться особыми достижениями на евроарене и чемпионатах мира за время независимости.

Но в истории сборной есть знаменная дата - 3 сентября 2005 года - день, когда "украинская дружина" под руководством Олега Блохина впервые в своей истории пробилась в финальную часть легендарного ЧМ-2006, да еще и досрочно. Podrobnosti.ua вспоминают, как это было.

Стать частью главного футбольного праздника сборной Украины удалось лишь с третьей попытки. В отборочной группе на мировое первенство 1998 года наша команда заняла второе место, уступив Германии, однако в стыковых матчах потерпела поражение от сборной Хорватии.

Фото: ukrainianfootballteam.fmbb.ru

Те же немцы не позволили попасть сборной и на чемпионат мира в 2002 году. Тогда команда Валерия Лобановского встретилась с "бундестим" на стадии плей-офф, и, разгромно проиграв один из поединков, потеряла все шансы на участие в мундиале.

10 ноября 2001 года, Киев, сборная Украины перед первым матчем плей-офф с Германией / anpictures.build2.ru

Во многом определяющим для сборной страны стало назначение Олега Блохина главным тренером в сентябре 2003 года. Обладатель «Золотого мяча» 1975 года сумел сделать то, что не удавалось никому - вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира, да еще и напрямую, без стыковых матчей.

В двенадцати отборочных матчах сборная Украины одержала семь побед, четыре встречи свела вничью и лишь один раз проиграла.

Фото: EPA/UPG

В мае 2006 года, ровно за месяц до старта футбольного праздника в Германии, Олег Блохин огласил заявку команды, в которой оказалось 23 игрока:

Вратари: Александр Шовковский ("Динамо" Киев), Богдан Шуст ("Шахтер" Донецк), Андрей Пятов ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Андрей Несмачный, Сергей Федоров, Владислав Ващук (все - "Динамо" Киев), Владимир Езерский, Андрей Русол (оба - "Днепр" Днепропетровск), Дмитрий Чигринский ("Шахтер" Донецк), Вячеслав Свидерский ("Арсенал" Киев).

Полузащитники: Олег Шелаев, Сергей Назаренко (оба - "Днепр" Днепропетровск), Олег Гусев, Сергей Ребров, Руслан Ротань (все - "Динамо" Киев), Анатолий Тимощук ("Шахтер" Донецк), Андрей Гусин ("Крылья Советов" Самара, Россия), Максим Калиниченко ("Спартак" Москва).

Нападающие: Андрей Шевченко ("Милан" Италия), Андрей Воронин ("Байер" Леверкузен, Германия), Андрей Воробей, Алексей Белик (оба - "Шахтер" Донецк), Артем Милевский ("Динамо" Киев).

Фото из открытых источников

Волею жребия украинцы попали в группу H, соперниками "сине-желтых" были команды Туниса, Саудовской Аравии и Испании. Естественно, фаворитом группы считалась "красная фурия" (именно такое прозвище у сборной Испании по футболу), однако ограничиваться олимпийским принципом - "главное не победа, а участие" - украинцы, с Олегом Блохиным у руля команды, не собирались.

Дебютный поединок против испанцев вышел, как блин, "комом": пенальти, сомнительное удаление Ващука в начале второго тайма, и, как результат, итоговые 0:4 на табло. "Перегорели" - звучало везде после этого поединка.

14.06.2006. Украина - Испания 0:4

Во втором матче против сборной Саудовской Аравии перед зрителями предстала уверенная в себе команда, не оставившая камня на камне от соперников.

Уже на 3-й минуте матча Андрей Русол забил первый и самый быстрый гол в истории сборной Украины на чемпионатах мира, а поединок тогда завершился 4:0 в нашу пользу.

В решающем матче украинцы одержали победу над Тунисом 1:0 и следом за Испанией вышли в 1/8 финала, где "сине-желтых" ждал неожиданный соперник - сборная Швейцарии, обошедшая в группе команду Франции.

Тот самый гол Андрея Шевченко с пенальти в ворота Туниса, который вывел Украину в 1/8 финала / Boris Brukman

Основное и дополнительное время поединка завершилось нулевой ничьей.

Серию послематчевых пенальти неудачно начал Андрей Шевченко, однако швейцарцам также не удалось открыть счет. А далее за дело взялся вратарь украинцев Александр Шовковский. В то время как Милевский, Ребров и Гусев исправно исполняли пенальти, "СаШо" сумел отразить все удары противника и установил рекорд чемпионатов мира, не пропустив ни одного пенальти.

А сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионатов мира.

Фото: telegraf.com.ua

В матче против итальянцев украинцы были бессильны, хотя и имели несколько 100-процентных моментов. Как результат, немецкий вояж сборной Украины на дебютный чемпионат мира закончился поражением 0:3.

Фото из открытых источников

Несмотря на фиаско от будущих обладателей Кубка, украинская команда и Олег Блохин покинули Мундиаль-2006 в ранге одной из восьми сильнейших сборных мира.

Фото из открытых источников

Но самое главное - это самоотдача игроков, эмоции и тот праздник, который, безусловно, навсегда останется в памяти украинских болельщиков.

Сейчас же команда переживает не самые лучшие времена. После триумфа в 2006 "сине-желтые" вряд ли могут похвастаться успешными выступлениями в финальных стадиях турнира. Проигрыш Греции в стыковых матчах отбора к ЧМ-2010, та же ситуация с ЧМ-2014, только уступили французам, а в 2018 и вовсе не удалось попасть даже в плей-офф.

Но, как говорится, "все, что нас не ломает, делает сильнее". Надеюсь, что все грандиозные свершения сборной Украины впереди. Ведь у команды новый тренер - Андрей Шевченко, который явно знает "вкус победы Оправдано ли его назначение? Добьется ли он успеха? Скажу одно: поддержка болельщиков - залог успеха любой команды. А остальное - дело наживное…