Студентки массово упали в обморок на "линейке" в Николаеве (видео) [ Редактировать ]
3 сентября на мероприятии в Николаевском национальном университете им. В.А. Сухомлинского, посвященном Дню знаний, потеряли сознание сразу четыре студентки первого курса.
Во время торжества студенты стояли в тени, однако уже в середине "линейки" четыре девушки буквально одна за другой начали терять сознание, сообщает местное издание "Новости-N".
Первокурсницам предоставили помощь "своими силами", ожидая появления машин скорой медицинской помощи. У всех студенток было низкое давление. Еще одной девушке стало плохо уже после мероприятия - оказалось, что она больна сахарным диабетом.
Преподаватели допускают, что подобное явление связано с тем, что первокурсницы переволновались, а многие из студенток не позавтракали с утра.
Отмечается, что студенты вынуждены были стоять дополнительные полчаса, ожидая приезда руководителей города и области, без которых праздник не начинали. Они задержались из-за того, что что находились на открытии городской школы №36.
Тем временем в Кропивницком родители первоклассников требуют наказать чиновников за срыв учебного процесса.
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