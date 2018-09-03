3 сентября на мероприятии в Николаевском национальном университете им. В.А. Сухомлинского, посвященном Дню знаний, потеряли сознание сразу четыре студентки первого курса.

Во время торжества студенты стояли в тени, однако уже в середине "линейки" четыре девушки буквально одна за другой начали терять сознание, сообщает местное издание "Новости-N".

Первокурсницам предоставили помощь "своими силами", ожидая появления машин скорой медицинской помощи. У всех студенток было низкое давление. Еще одной девушке стало плохо уже после мероприятия - оказалось, что она больна сахарным диабетом.

Преподаватели допускают, что подобное явление связано с тем, что первокурсницы переволновались, а многие из студенток не позавтракали с утра.

Отмечается, что студенты вынуждены были стоять дополнительные полчаса, ожидая приезда руководителей города и области, без которых праздник не начинали. Они задержались из-за того, что что находились на открытии городской школы №36.

Тем временем в Кропивницком родители первоклассников требуют наказать чиновников за срыв учебного процесса.