С 1 января 2019-го года гражданам Украины пересчитают пенсии по новой формуле. Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко заявил, что размер средней по стране зарплаты, который учитывается при расчете выплаты, повысят на 50% роста зарплат и 50% инфляции.

В этом году, надеюсь, экономика даст 2,5-3% роста. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января будет повышена и минимальная зарплата, и пенсия.

Например, предположим, что за три прошедших года зарплаты росли в среднем на 18% в год. В то же время инфляция за прошлый год составила 10%. Тогда размер средней заработной платы в пенсионной формуле повысят на 14%.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко уверяет, что такая система выгодна пенсионерам. Она позволит более существенно повышать выплаты.

Также в рамках принятой реформы предусмотрена возможность увеличивать размер надбавки и брать не половину, а 100% роста зарплат. Однако это возможно только после того, как правительству удастся полностью ликвидировать дефицит Пенсионного фонда (ПФУ), который составляет около 140 млрд. гривен.

Ранее сообщали, что работающим пенсионерам для сохранения выплат нет надобности выбирать между пенсией и зарплатой.