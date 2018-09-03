Курс продажи евро упал сразу на 15 копеек, а доллара - лишь на 2 копейки. Фото: kurs.if.ua

3 сентября, курс гривны в обменных пунктах украинских банков укрепился по отношению к покупке и продаже евро и по отношению к доллару в продаже.

Так средний курс покупки наличного доллара вырос на 0,73 коп до 28,0530 гривны, а средний курс продажи американской валюты упал на 1,50 копейки - до 28,404 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 28,29 гривны, минимальный курс продажи - 28,25 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 9,77 копейки и составляет 32,459 гривны, средний курс продажи упал на 14,67 копейки до 33,1227 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,72 гривны, купить дешевле - за 32,9 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 копейки и составляет 3,769 гривны за 10 российских рублей, а средний курс продажи вырос на 0,4 копейки и составляет 4,206 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,1 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 3 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы"

При этом НБУ на 3 сентября укрепил курс гривны на три копейки - до 28,24 гривен за доллар.