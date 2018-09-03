Ани Лорак впервые после скандала появилась с мужем (фото) [ Редактировать ]
Супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, попавший в скандал, разгоревшегося после его "похождений" с киевской тусовщицей Яной Беляевой показал в сети счастливое семейное фото.
На фото изображены сам Мурат, Ани Лорак и их дочь София, которая в этом году пошла в первый класс.
"Первый день школы, слава Богу, что я вижу этот день в моей жизни. Бог благословил мою семью и всех детей в мире. Прости меня за все мои ошибки, мой Господь. Дай мне силы. Никогда не сдавайся", подписал фото Мурат.
Незадолго до этого Ани Лорак призналась, что является основным источником дохода в семье и тратит намного больше, чем зарабатывает.
Сам Мурат был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Кроме того, Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
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