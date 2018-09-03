Каролина и Мурат отправили дочь в первый класс. Илл.: joinfo.ua

Супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, попавший в скандал, разгоревшегося после его "похождений" с киевской тусовщицей Яной Беляевой показал в сети счастливое семейное фото.

На фото изображены сам Мурат, Ани Лорак и их дочь София, которая в этом году пошла в первый класс.

"Первый день школы, слава Богу, что я вижу этот день в моей жизни. Бог благословил мою семью и всех детей в мире. Прости меня за все мои ошибки, мой Господь. Дай мне силы. Никогда не сдавайся", подписал фото Мурат.

Незадолго до этого Ани Лорак призналась, что является основным источником дохода в семье и тратит намного больше, чем зарабатывает.

Сам Мурат был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Кроме того, Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.