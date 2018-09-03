Ровно 18 лет назад, 3 сентября 2000 года, в Киеве была создана популярная музыкальная группа - "ВИА Гра".

Коллектив считается одним из самых успешных музыкальных проектов 2000-х годов, а их песни знали наизусть жители всей страны.

Однако немало трудностей испытала группа за свое существование, ведь состав неоднократно менялся, что провоцировало, как взлеты, так и падения. Об этом пишет Zazerkaliya.

Первый состав группы "ВИА Гра"

История группы началась в 1999 году, когда у украинского продюсера Дмитрия Костюка, который на тот момент был владельцем одного из музыкальных каналов, появилась идея создать женское поп-трио. На роль музыкального продюсера проекта был приглашен Константин Меладзе.

Первой солисткой зарождавшегося коллектива Дмитрий Костюк пригласил Алену Винницкую. В то время Алена работала ведущей на одном из телеканалов. Помимо Алены в ходе кастинга в состав трио были приглашены еще две девушки, но по ходу проекта было решено оставить только Алену Винницкую.

Через некоторое время продюсеры отказались от идеи трио и решили ограничиться дуэтом, в который на роль второй солистки была приглашена Надежда Грановская. Проект был назван "ВИА Гра".

Клипы, снятые этим составом: "Попытка №5", "Бомба", "Обними меня", "Я не вернусь".

Второй состав группы "ВИА Гра"

В 2002 году Надежда Грановская объявила о том, что готовится стать мамой. Продюсеры объявили срочный кастинг и в итоге на роль брюнетки в группу была принята Татьяна Найник. В это же время было принято решение подобрать еще одну участницу в группу. Так состав группы "ВИА Гра" пополнила Анна Седокова.

В сентябре вышел еще один клип на песню "Good morning, папа!", в котором участвовали уже четыре участницы - Надежда Грановская спустя два месяца после родов снова вернулась в группу. Через некоторое время продюсеры приняли решение о том, что двум брюнеткам не место в одной группе и попрощались с Татьяной Найник. Еще долгое время после ухода из группы Татьяна во многих интервью высказывала свое недовольство по поводу руководства и внутреннего устройства группы.

"Золотой состав" группы "ВИА Гра"

В январе 2003 года Алена Винницкая покинула проект. В результате очередного кастинга в группу была принята Вера Брежнева. Так образовался "золотой состав" группы "ВИА Гра", состоящий из Анны Седоковой, Надежды Грановской и Веры Брежневой. В феврале 2003 года вышел клип на песню "Не оставляй меня, любимый", эта песня считается одной из самых лучших за всю историю группы. Клип и песня занимали вершины множества хит-парадов и премий.

Клипы, снятые золотым составом: "Не оставляй меня, любимый", "Убей мою подругу", "Океан и три реки", "Притяжения больше нет".

Четвертый состав группы "ВИА Гра"

В 2004 году появляется новость об уходе из группы Анны Седоковой в связи с беременностью. Эта новость шокировала и продюсеров, и поклонников группы "ВИА Гра". Вскоре публике была представлена Светлана Лобода. Появление в группе Лободы вызывало у поклонников негативную реакцию. Фанаты, зрители, музыкальные критики - все были недовольны такой заменой Анны Седоковой. Проблемы также стали возникать и с гастрольным туром, так как многие зрители, узнавая, что вместо Седоковой будет выступать другая солистка, сдавали билеты.

Тем не менее, со Светланой Лободой был снят клип на песню "Биология", который не смог добраться до высших мест хит-парадов.

Пятый состав "ВИА Гры"

Через некоторое время было принято решение расстаться со Светланой Лободой. На ее место была принята Альбина Джанабаева, которая в то время была бэк-вокалисткой Валерия Меладзе. Эту участницу фанаты также приняли с трудом.

В таком составе были сняты клипы - "Мир, о котором я не знала до тебя", "Нет ничего хуже" и "Бриллианты". Группа получила еще несколько премий, но рейтинг проекта значительно упал.

6, 7, 8 составы... Распад группы "ВИА Гра"

В 2006 году Надежда Грановская снова покидает проект. На ее место сначала была принята Кристина Коц-Готлиб - "Мисс Донецк 2003". В этом составе - Альбина, Вера, Кристина - был снят клип на песню "Обмани, но останься".

Достаточно быстро Кристину заменили на новую участницу - Ольгу Корягину (Романовскую), с которой были сняты еще два клипа - "Цветок и нож" и "Л.М.Л".

В 2007 году Ольга Романовская вышла замуж и покинула группу. На место Ольги была принята Меседа Багаудинова.

Спустя несколько месяцев поклонников окончательного шокирует новость об уходе из группы Веры Брежневой. Продюсеры принимают решение оставить в группе только двух участниц - Альбину и Меседу. В сентябре 2007 года состоялась премьера клипа этого дуэта на песню "Поцелуи".

Однако популярность группы все так же падала. Руководство принимает еще одну участницу в группу, которой стала Татьяна Котова. В этом составе был снят клип "My emancipation"и выпущен саундтрек к фильму "Стиляги" - "Американская жена".

В 2009 году в группу вновь возвращается Надежда Грановская, а Меседе приходиться покинуть коллектив. В составе - Надежда-Альбина-Татьяна были сняты клипы: "Антигейша", "Сумасшедший".

Но вскоре и Татьяна Котова покидает группу, на замену ей приходит новая блондинка Ева Бушмина.

В обновленном составе были сняты клипы на песни: "Пошел вон", "День без тебя".

Несмотря на все метаморфозы группы и смены участниц, рейтинги и популярность группы неумолимо падали с каждым годом все больше, и вскоре Надежда Грановская в очередной раз покинула проект по причине беременности, на этот раз окончательно. В прессе начали появляться слухи о скором распаде группы.

Но через некоторое время на смену Грановской в группу пришла Санта Димопулос, в составе с которой был снят клип на песню "Алло, мам!". Однако и она продержалась в группе недолго.

Еще какое-то время группа просуществовала, как дуэт. Но уже 1 января 2013 года дуэт Евы и Альбины прекратил свое существование. Константин Меладзе объявил о закрытии проекта.

Новый состав группы "ВИА Гра", 2016

Новый состав группы "ВИА Гра" - Анастасия Кожевникова, Миша Романова, Эрика Герцег.

В сентябре 2013 года стартовал новый реалити-проект Константина Меладзе под названием "Хочу в ВИА Гру". Девушки со всего СНГ пытались пройти кастинг в возраждаемую группу "ВИА Гра".

По итогу определилась тройка победительниц - Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которые и представили новый состав группы.

В целом, этот состав, как и многие предыдущие, подвергался критике. Многие поклонники группы утверждали, что "ВИА Гра" уже совсем не та, что была когда-то. Но несмотря на это, на данный момент группа достаточно популярна и продолжает завоевывать высокие строчки музыкальных хит-парадов и премий.

В этом составе сняты клипы на песни: "Перемирие", "У меня появился другой", "Кислород", "Так сильно".

Смотрите также главные хиты группы.