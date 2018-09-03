Закон "Об образовании" уничтожает всю систему образования, его необходимо отменить. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. В понедельник, 3 сентября, он посетил праздничную линейку в киевской школе, где уже пятый год учится его сын.

По мнению народного депутата, дети украинских политиков должны, как и все, учиться в Украине. "В украинском образовании есть и плюсы, и минусы, и эти минусы нужно исправлять. Но делать это нужно с умом, с учетом мнения учителей, а не так, как сегодня это делает власть, основываясь на каких-то политических измышлениях. Потом они отправляют своих детей учиться за границу, а в это время люди страдают от так называемых реформ. Поэтому всех наших политиков, которые декларируют реформы образования, нужно заставить, чтобы их дети учились в украинских школах, а не за границей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Парламентарий напомнил, что фракция "Оппозиционного блока" выступала категорически против образовательной реформы.

"Мы считаем, что новый закон "Об образовании" был принят без учета реалий сегодняшнего дня. Он непродуман и вреден для системы образования. Нельзя уменьшать количество предметов, нельзя выпускать из школы детей-недоучек, а все к этому идет. Ведь когда сужается образовательная база, тяжелее продолжать обучение в вузах", - добавил оппозиционный политик.

По мнению Юрия Бойко, переход на 12-летнее обучение в средней школе – ничем не оправдан и неприемлем. "19 лет – это уже возраст начала взрослой жизни. Выпуск должен проходить в 17, максимум 18 лет", - сказал он.

Оппозиционный политик также отметил, что нынешняя власть не только вредит, но и обманывает десятки тысяч работников системы образования.

"Недавно власть опустилась до прямого обмана – обещали поднять зарплату учителям, что очень актуально и важно, и этого не сделали. Значит, это обязательно сделаем мы. Нужно, чтобы учителя чувствовали себя защищенными. Нужно поддержать их и морально, и материально. Нужно расширять, а не сужать базу обучения. Наша страна всегда славилась высоким уровнем образования. Это достижение утратить нельзя", - подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционного блока".