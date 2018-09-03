В румынском городе Сучава автобус с украинскими туристами попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие.

"Попали в аварию. В три ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте", - сообщила сообщила журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская в Facebook.

По ее словам, все пассажиры туристического автобуса ночевали в помещении школы. Спасательные и правоохранительные органы работали очень оперативно. Сейчас люди устали и ждут автобус из Львова, который должен забрать украинцев.

За день до этого на севере Афганистана разбился военный вертолет с украинцами на борту.