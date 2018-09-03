Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда ваш внутренний голос подсказывает, как поступить в той или иной ситуации. Астрологи утверждают, что во многом уровень вашей интуиции зависит от того, под каким знаком зодиака вы родились. Об этом пишет Vesti.

Рак

Интуиция и осознание собственных эмоций - сильные качества Рака, поэтому неудивительно, что он прислушивается к своему внутреннему голосу. Мало того, что Раки способны воспринимать эмоции близких людей, они восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей.

Интуитивность Рака - причина, почему многие люди чувствуют себя комфортно в его компании, - они знают, что Рак понимает их чувства, без необходимости объяснять их.

Рыбы

Интуитивные люди склонны быть творческими, а Рыбы - один из самых творческих знаков зодиака. Иногда вдохновение Рыб исходит из интуиции. Они просто следуют своей интуиции, и это приводит их к созданию чего-то фантастического.

Бессмысленно задавать вопрос, откуда приходит творчество Рыб, поскольку оно зачинается где-то глубоко внутри. Рыбы также чрезвычайно чувствительны, поэтому они могут ощущать, если что-то должно произойти, даже когда к этому нет никаких явных предпосылок.

Скорпион

Скорпион интуитивно понятлив, особенно в том, что касается других людей. Он может ощутить ложь за километр. Неважно, что вы делаете, чтобы скрыть что-либо, Скорпион узнает правду.

Скорпион очень самосознателен и знает, что он делает, думает, зачем и почему. Вы не сможете обмануть Скорпиона, потому что он не может одурачить даже самого себя. Он способен практически читать ваши мысли.

Дева

Дева всегда на чеку, вот почему она интуитивно понятлива: она просто никогда ничего не выпускает из виду. Дева замечает каждую мелочь, которая происходит вокруг нее, особенно то, что больше никто не видит.

Дева не умеет воспринимать вещи такими, какие они есть, и склонна к чрезмерному анализу практически всего на свете. Для Девы все окутано тайной, и она часто пытается выяснить, что скрывается под поверхностью ситуации или личности.

Весы

Весы гиперчувствительны ко всему и всем: к самим себе, мыслям, чувствам и происходящему вокруг них. Благодаря своей интуиции они ощущают потенциальную опасность и обходят ее стороной.

Весы обладают способностью видеть свет в конце тоннеля, в то время, как другие считают ситуацию безвыходной. Весы обладают даром видеть тонкости каждой ситуации и ее перспективы. Весы отказываются делить вещи на черное и белое, поскольку знают, что существует множество оттенков.

Близнецы

Близнецы - социальные люди, которые инстинктивно понимают, что сказать, чтобы успокоить людей или начать разговор. Близнецы знают, что вы скажете, прежде чем вы заговорите об этом, и часто заканчивают предложения за вас, даже не задумываясь.

Интуиция помогает им понять, как они должны вести себя в любой ситуации. Они умеют произвести на собеседника приятное впечатление. Близнецам также снятся вещие сны.

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