Опасные игры: ребенок оказался в ловушке на детской площадке [ Редактировать ]
2 сентября оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве получил сообщение о том, что в одном из районов столицы, ребенок нуждается в помощи.
Во дворе жилого дома на улице Вербицкого, 34-А (Дарницкий район), шестилетняя девочка попала в ловушку на детской площадке. Нога ребенка была заблокирована в элементах конструкции детской горки.
На место происшествия были немедленно отправлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно освободили ножку девочки и передали медицинской службе.
После осмотра выяснилось, что ребенок не нуждается в госпитализации.
Ранее мы сообщали, что в Харькове насмерть разбился ребенок.
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