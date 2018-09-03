2 сентября оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве получил сообщение о том, что в одном из районов столицы, ребенок нуждается в помощи.

Во дворе жилого дома на улице Вербицкого, 34-А (Дарницкий район), шестилетняя девочка попала в ловушку на детской площадке. Нога ребенка была заблокирована в элементах конструкции детской горки.

На место происшествия были немедленно отправлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно освободили ножку девочки и передали медицинской службе.

После осмотра выяснилось, что ребенок не нуждается в госпитализации.

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