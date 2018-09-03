Женщин жестоко избили палками за секс в машине [ Редактировать ]
В Малайзии женщин жестко наказали за попытку заняться сексом в автомобиле.
Девушек приговорили в шести ударам палкой, а также выписали штраф в размере 800 долларов США (3,3 тысячи малазийских ринггитов). Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, молодых девушек возрастом 22 и 32 года, задержали еще в апреле текущего года. Женщины признались в попытке заняться сексом в машине.
В понедельник, 3 сентября, наказание было приведено в исполнение.
За происходящим наблюдали около 100 человек. Правозащитники международных организаций осудили решение властей, назвав его "ударом по ЛГБТ- сообществу".
Ранее мы рассказывали, что сексуальный маньяк насиловал жертв с помощью удава.
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