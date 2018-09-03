Специалисты британской Академии наук установили, что чаще всего в интернете публикуются интимные селфи девушками из тех регионов, где наблюдается экономическое неравенство. Об этом пишет Belnovosti.

Психологи уверены, что здесь имеется скрытый подтекст, а сами девушки, публикуя откровенные селфи, просто ищут партнера определенного социального статуса.

Такие выводы были получены после обработки порядка 68 тысячи снимков селфи, размещенных на страницах в Facebook и Instagram. Психологи выбирали снимки из 113 стран и имеющих определенный тег, который подчеркивал сексуальный характер фото.

Есть также точка зрения и о том, что девушки публикуют откровенные селфи в соцсетях лишь для того, что упрочить свое самолюбие или просто для развлечения.

Ранее в Киеве пьяная учительница выпала из окна из-за селфи.