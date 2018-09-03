Евросоюз продлевает персональные санкции против россиян [ Редактировать ]
Дипломаты Евросоюза решили на полгода продлить санкции против политиков и компаний из России, причастных к ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Тwitter.
Всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.
"Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален (из списка, - ред)", - написал Йозвяк.
По его словам, решение будет официально обнародовано 5 сентября.
Ранее мы сообщали, что санкции против России продлили четыре страны.
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