Дипломаты Евросоюза решили на полгода продлить санкции против политиков и компаний из России, причастных к ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Тwitter.

Всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.

"Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален (из списка, - ред)", - написал Йозвяк.

По его словам, решение будет официально обнародовано 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что санкции против России продлили четыре страны.