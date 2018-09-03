В городе Мелитополь, что в Запорожской области, установили детскую площадку на границе с кладбищем. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Кладбище по соседству даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от "игорной зоны".

В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию.

Ранее мы писали о том, что в Чернигове нашли древнее семиэтажное кладбище.