Дети, которые начинают врать с раннего возраста, превосходят в когнитивных способностях своих честных сверстников. К такому выводу пришла группа международных ученых (США, Китай, Сингапур) во главе с Кангом Ли из Торонтского университета (Канада).

Об этом сообщает Medical Xpress.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 42 школьников из Китая. Детей возрастом 3,5 лет поделили на две группы: в каждой было поровну мальчиков и девочек. Малышей научили игре, в которой ребенку нужно было спрятать угощение в одной руке, а взрослому – угадать, в какой руке подарок.

Одну группу научили жульничать – так, чтобы приз всегда оставался у них. Контрольная группа играла честно. Затем психологи проводили с малышами тесты. Результаты исследования показали, что те дети, которые врали, стали лучше понимать намерения других людей.

По словам Ли, вранье является нормальной частью взросления. Ученый считает, что чем раньше ребенок научится обманывать, тем лучше.

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