Лето в 2018 году стало одним из самых теплых за всю историю климатических наблюдений в столице. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,5 градуса, что на 2,8 градуса превысило климатическую норму. Это дало ему возможность разделить третью-пятую позицию с 1946 и 1999 годами среди самых теплых в Киеве с 1881 года", - говорится в сообщении.

Самая низкая температура была зафиксирована 7 июня, когда под утро столбики термометров опустились до +8,5 градусов, а жарче всего было 15 августа, когда температура после полудня поднялась до +32,8 градусов. Дней с жарой, которая превысила 30 градусов, было 12, причем девять из них в августе.

Кроме того, среди особенностей этого лета в обсерватории назвали контраст между дождливым июнем, когда в Киеве выпало 111 мм - полтора месячной нормы осадков - и сухим августом, в котором было всего 22 мм осадков. Общее количество осадков за лето составило 95% климатической нормы.

В целом температура первых восьми месяцев превысила климатическую норму на 2,2 градуса, что выводит этот год на третью позицию среди самых теплых за 137 лет.

За восемь месяцев выпало 425 мм осадков, или 91% климатической нормы для этого периода.

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