"Оппозиционный блок" требует от Верховной Рады в первую очередь рассмотреть социальные законы.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" во время Согласительного совета в понедельник, 3 сентября.

В частности, Юрий Бойко отметил, что парламент ушел на каникулы, оставив очень много долгов.

"Долги разные – начиная с отсутствия горячей воды в Киеве и заканчивая невыплатой зарплаты шахтерам. И при чем парламент отдыхал, а люди ехали сюда, в Верховную Раду, ища справедливости. Сюда приезжали чернобыльцы, имеющие на руках решение Конституционного Суда о возобновлении социальных выплат, которые были отменены парламентом в декабре 2014 г. Приезжала делегация двух угольных объединений, которым не выплатили зарплату. Приезжали военные пенсионеры, которые требуют справедливости при начислении пенсий. Судя по повестке дня парламента, они приедут сюда снова, потому что ни на один из своих вопросов они не получили ответа. Поэтому я считаю, что эта повестка дня должна быть пересмотрена", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко отметил, что первое, чего требует "Оппозиционный блок" , это отчет правительства о выполнении социальных выплат и выполнении решений и программ по преодолению экономического кризиса в стране.

"Пусть правительство наконец скажет – будет или не будет повышение тарифов, так как от этого зависит благосостояние граждан. Надо наконец ответить обществу, что это за детективная история с возможным повышением тарифов для населения, которое правительство каждый раз стыдливо анонсирует и говорит, что этого не будет, а тем временем для промышленности "Нефтегаз" уже поднял стоимость газа. Наша позиция – тарифы должны быть уменьшены, а все другие вещи, связанные с переговорами с МВФ, надо начинать не с тарифов, а с других вопросов, которые сегодня есть в повестке дня", - сказал Юрий Бойко.

Среди вопросов, которые должны быть рассмотрены, как неотложные, отмечают оппозиционеры, – это мир, снижение коммунальных тарифов, выплата задолженности по зарплатам шахтерам, восстановление справедливости с выплатами чернобыльцам и пенсиями военных пенсионеров, возвращение права голосовать переселенцам и их материальная поддержка.