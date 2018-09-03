Бьюти-эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах во время наложения макияжа. Об этом сообщает The Sun.

Визажисты порекомендовали нанести помаду, а затем поместить палец в рот и сжать его губами.

Так цветные излишки останутся на пальце и не отпечатаются на зубах.

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